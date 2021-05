Toomas Alatalu | Vladimir ja Maia 9. mail 

Sealtpeale on Moskva mitte ainult täiel rinnal tähistanud oma 9. maid, vaid saavutanud ka selle, et toimuvat võiduparaadi Punasel väljakul käisid 2005. ja 2010.aastal kaemas suurriikide ja Euroopa juhid, 2015 Aasia, Aafrika ja Ladina-Ameerika juhid, 2020 olid – pandeemia tingimustes – kohal peale satelliit-liiduvabariikide ka Hiina, India, Mongoolia ja Serbia juhid. Ehk siis – 9. mai tähistamine on poliitüritus ja kohaletulnute pere radikaalne muutumine pärast 2014. aastal alanud kriisi oli oodatav tagajärg.