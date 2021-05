Kas kinnisvara ikka kindlustab pensionipõlve? 

Vastus on muidugi keeruline ja sõltub mitmest tegurist. Kõige üldisem soovitus on see, et kinnisvarasse on mõistlik investeerida siis, kui pensionisambaga kogutud säästud tagavad harjumuspärase või ootustele vastava elustandardi. Kinnisvaraturg võib koos oma tõusude ja mõõnadega olla pikemas plaanis samuti heitlik ning üldjuhul suudavad aktsiaturud kasvatada väärtust rohkem kui kinnisvara.

Kinnisvara kui investeeringu plussid ja miinused

Kinnisvara on elav nähtus, mis ajas muutub ehk vananeb. See nõuab tähelepanu, hoolitsemist ja kulutusi, aga sellega võib ka korralikult teenida. Siiski on ainult kinnisvarale panustamine riskantne.

Esimene valik on otsus, kas soetada endale kodu või osta kinnisvara raha teenimise eesmärgil. Kodu puhul me hinnale nii väga ei mõtlegi, sest kuskil on vaja elada, ent ärieesmärgil kinnisvara soetades on hindade ja trendide jälgimine paratamatu.

Aga millal on õige aeg kinnisvara osta? Millal on hinnatase saavutanud tipu, kui pikk tuleb langus ja millal algab uus tõus? Tõusud ja mõõnad on majanduses paratamatus, aga mida teha, kui just pensionipõlve saabumise ajal on pikem mõõn ning sissetuleku säilitamiseks mõeldud kinnisvara ei õnnestu realiseerida piisavalt kiirelt? Küsimusi on palju.

Linnade areng on elav protsess: osa piirkondi muutub üha atraktiivsemaks, teised aga kaotavad aja jooksul oma võlu. Seepärast võib tulu, mida loodetakse kinnisvarast saada, nii kasvada kui ka hoopis kahaneda.

Veel üks oluline küsimus on see, kuidas kinnisvaraostu rahastada. Kui seda plaanitakse teha laenuga, siis peab arvestama, et laen toob kaasa kulusid – intressid. Kas kinnisvara eeldatav hinnatõus katab selle kulu?