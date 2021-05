Ivo Linnat jahmatab politsei- ja piirivalveorkestri koondamine: „Valus, väga valus teade! See oleks vale, kui pidulik marss tuleb lindi pealt.“ 

Linna räägib, et on sõjaväeorkestris teeninud kaks aastat ja teab, millist tugevat ja tõsist tööd nõuab orkestri kõlama saamine. Kasvõi marsi mängimine nõuab tohutut harjutamist, et kõik tiksuks kokku nagu kellavärk. „Minus tekitab see [plaan] täielikku hämmingut!“ ei varja Linna emotsioone.