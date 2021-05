Heigo Ritsbek | Milleks meile KGB rehabiliteerimine? 

Kuna olen vaimuliku Nõukoguduse okupatsiooni aastatel liigagi palju üle kuulatud sm. Timuski ning teiste tema kolleegide poolt, kerkib see küsimus tõsiselt. Kuna teistes kaasustes pole mul isiklikku kogemust, käsitlen sm. Timuski raamatut. Kirjutatust jääb mulje kui targast, intelligentsest ja paljudel juhtudel oma ohvreid abistanud julgeolekutöötajast. Sellest raamatust saame teada, et sm. Timusk töötas KGB-s Eestis erinevates paikades ning linnades. Millest need kolimised? Seda raamat ei selgita. Aga vähemalt ühte lugu mina tean – kui sm. Timusk oli Saaremaal, siis lennujaamas lõi ta füüsiliselt näkku tollast Eesti Metodisti Kiriku juhtivvaimulikku – superintendent Aleksander Kuuma – ja selle eest pidi ta töökoha maha jätma. Tean ühte praegugi tuntud meedikut Eestis, kes noore tütarlapsena KGB-s sm. Timuski ülekuulatavana sai väga tugeva kõrvakiilu osaliseks. Nii et selles osas raamatus maalitud pilt Timuskist kui rahulikust ja „heatahtlikust” inimesest on puhas vale.

See, et sm. Timusk tundis oma memuaare lindistades uhkust, et tema kaudu said vaimulikud välismaalesõidu loa, on muidu tõsi. Aga see oli nagu sm. Timusk isegi lisas - seotud „enamikel juhtudel KGB informaatoriks olemisega„. See oli tõsi, sest minule öeldi kõik 42 välismaale sõidu taotlust 18 aasta jooksul ära. Jutt „dissidendist KGB-s“ oleks nagu teisest isikust. Minu kohtumistel temaga oli sõim kõige tavalisem asi (raamatus kõneleb ta ropendamise ning sõimamise vastasest kultuurist KGB-s). Kord pidin toolil istuma ning 90 minutit minu ümber tooli käiva sm. Timuski ülevoolavat non-stop sõimu kuulama.

Tema vastuseisust vägivallale jääb eriti kummaline mulje. Minule endale tunnistas sm. Timusk uhkelt KGB metsavendade mängimise operatsiooni „Lehed langevad“ käigus ühe tütarlapse mahalaskmist, kes päris metsavendadele toitu viis.