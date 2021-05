Teadlikkus igal elualal – kuidas sina oma naha eest hoolitsed? 

Nahk on meie kõige suurem organ, millel on palju funktsioone. See kaitseb meid, ravib ennast ja hoiab ära nakkused. Kuna kõik, mis satub nahale, võib organismi kanduda, on nahahoolduses kasutatavad koostisosad võtmetähtsusega. Tutvudes toodete etikettidega, tasub jälgida erinevate märgiste olemasolu (BDIH, ICADA, Eco-Control). Usaldusväärsete kodade heakskiit on tagatiseks tarbijaootuste täitmisest ja kvaliteetsete koostisosade kasutamisest.