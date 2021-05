Jaanus Nurmoja | Ostukeeld on seksiärile ohutu, kui just kodanikupalka ei kaasne

Kui lugesin seksiärist Tallinnas Kalamajas ning prostituutide selgitusi, et materiaalsed vajadused kaalusid töö vastikuse üle, siis meenus asjaolu, et osade inimeste meelest on kodanikupalga idee ebamoraalne, kuna näeb ette, et inimesed saaksid raha ka „niisama“, mitte ainult töökoha või äri kaudu.