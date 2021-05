Politsei- ja piirivalveorkester koondatakse: siseministeeriumist tuli enneolematu kärpenõue

Orkestri üks juhtidest Siim Aimla ütles Õhtulehele, et Vaher käis hommikul orkestri ees otsust selgitamas, kuna info lekitati ajakirjandusse. Aimla sõnul olevat Vaher öelnud, et siseministeeriumist tuli enneolematu kärpenõue, mis paneb tegema raskeid valikuid.

Esmaspäeval käis kaitseminister Kalle Laanet riigikogu ees aru andmas kaitseväe orkestri koondamise kohta. Seal sõnas ta: „Kaitseväe juhataja on tõesti öelnud, et ta ei näe praeguse kokkuhoiu vaates kaitseväe orkestri võimalust jätkata kaitseväe osas või sees. Me leiame koostöös siseministriga, oleme arutanud juba, kuidas kahte orkestrit paremini kasutada traditsiooniliste ürituste läbiviimisel. Ehk täna on ka sama probleemi ees politsei- ja piirivalveameti orkester ehk politsei- ja piirivalveameti peadirektor ja siseminister.“ Nüüd on aga näiliselt jõutud olukorda, kus kahe orkestri kasutamise asemel kaovad ära mõlemad.