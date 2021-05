Muusikanõukogu avalik kiri ministritele: paljude inimeste töö purustamine ühe eelarvekärpega pole kohane institutsioonile, kes meid kaitsma peaks 

102-aastane orkester on olnud mitte pelgalt üks meie riigi sümboleid, mida näevad ja kuulevad riigi kodanikud pidupäevadel ja teiste riikide juhid meie kultuurriiki külastades, vaid ka professionaalse puhkpillimuusika kroonijuveel ja kontsertorkestrina asendamatu koostööpartner erinevatele institutsioonidele üldlaulupidudest arvukate kontserdikorraldajateni. Just suuresti tänu kaitseväe ning politsei- ja piirivalveorkestritele on meie heliloojatel säilinud traditsioon ja võimalus luua keerukamat puhkpillimuusikat. Kaitseväe orkester olnud ainus kollektiiv, mis süstemaatiliselt arendab ja jäädvustab meie tseremoniaalmuusikat.

Kokkuhoid ei tohi alata sellest, mille kaitsmise nimel me oma võitlusvõimet ja lahinguvalmidust kasvatame – see on Eesti kultuur. Professionaalse muusiku ettevalmistus on kaugelt pikem, kui mistahes teisel erialal kaitseväes, kõrgtasemega muusikakollektiivi üles ehitamise aeg aga mõõdetav aastakümnetega. Paljude inimeste töö purustamine ühe eelarvekärpega pole kohane institutsioonile, kes meid kaitsma peaks. Selle sammuga ei heiduta me mitte oma riigi vastaseid, vaid arvukaid noori eemale puhkpillimuusiku elukutsest ning võimalusest teenida oma riiki relvaga, mille käsitsemist on õpitud 15–20 aastat – pilliga.