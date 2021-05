Tapal pöörasid tülli kohalikud ja liitlassõdurid, kohale tulid sõjaväepolitsei ja politseipatrull 

Rakvere patrullitalituse juht Tauno Lempu sõnul tuli häirekeskusesse teade rüselusest kella 20 paiku. „Politsei selgitas, et esialgsetel andmetel oli tekkinud arusaamatus Eestis teenivate välismaa sõdurite ja kohalike meeste vahel,“ ütles Lempu. „Seda praegu teadaolevalt põhjusel, et sõdurid olid juttu teinud ühe naisega, mis oli kohalikele meestele vastuvõetamatu nii, et tekkis sõnelus ja sealt edasi rüselus.“

Ta lisas: Tol hetkel ei märkinud keegi, et arusaamatusest tekkinud rüseluses keegi viga oleks saanud. Suhtleme täiendavalt veel mõlema osapoolega ning kui ilmneb, et kellelgi on etteheiteid, hindab politsei neid ütlusi täiendavalt otsustamaks, kas on alust menetluse alustamiseks.“