Seisukoht | Miks riik kiusab spordifänne? 

Kui möödunud nädalal tohtis istuda tihkelt täis väliterrassidel, siis esmaspäevast läksid piirangud leebemaks. Välitingimustes avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades, spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates tohib sulistada kuni 250 inimest. Sama hulk rahvast saab viibida ka avalikel üritustel ning meelelahutuskohtades, alates järgmisest nädalast tohib sisetingimustes süüa. Kuid selle kõige juures on üks suur aga.

Kriis.ee lehelt saame teada, et pealtvaatajad spordivõistlustele ja -üritustele pole lubatud. Punkt. Miks nii? Lilleküla staadionil on ligi 15 000 kohta ja Eesti teisedki staadionid on mõeldud sageli vähemalt 1000 inimese võõrustamiseks.