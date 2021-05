Vambola Paavo | Tavaellu tagasi rangete reeglitega 

Koroonapass on Eestis välja töötatud, ent siiani see ei toimi. Riik pole suutnud sellele anda laialdast kasutamist, kuna valitsuses on rakenduse asjus eriarvamused. Euroopa Liidus reisimiseks vajaliku äpi heakskiit vaevalt et 1. juuniks teoks saab. Võiksime näidata Baltikumis oma vaktsineerimispassiga eeskuju ja kutsuda naabreidki seda järgima.