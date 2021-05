RIIK KUPATAB PAGULASED KOJU TAGASI: inimõiguslaste hinnangul eeldab politsei, et varjupaigataotleja valetab 

Läinud nädalal Õhtulehes ilmunud lugu varjupaika taotlevast Abioyest on sellise suhtumise musternäide. On selged tõendid, et meest on tema jutlustamistegevuse käigus rünnatud ja üritatud ka tappa. Ta pääses 2018. aastal napilt eluga tulistamisest kirikus, kus hukkus lisaks kahele preestrile veel 17 inimest – fotod preestrite matustest leiab rahvusvahelisest meediast, loo Abioye eluga pääsemisest sama tulistamise käigus Nigeeria ajakirjandusest. Selle asemel on PPA aga olnud algusest peale keskendunud tema loos leiduvatele väidetavatele vastuoludele. Abioye on pidanud hankima Nigeeriast üha uusi tõendeid, kinnitamaks oma loo tõele vastavust.