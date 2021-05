„Keegi ei taha, et lapsed asjatult surevad.“ Eesti ekspertide arvates ei lõpe Iisraeli ja Palestiina verine konflikt niipea 

Osaliselt tunnustatud Palestiina riigi välisminister Riyad al-Maliki teatas pühapäeval ÜRO julgeolekunõukoja istungil, et Iisraeli rünnakuid Gaza sektorile võib määratleda sõjakuritegudena. Euroopa Parlamendi saadiku Jaak Madisoni arvates pole kuigi mõistlik täie tõena võtta kõike seda, mida räägib Palestiina pool, sest tegemist pole toimiva riigiga ja nad majutavad ametlikult terroristlikke organisatsioone. „Samuti on nad korraldanud pidevalt rünnakuid Iisraeli vastu. Ent kui asi on liikumas suuremahulisemaks sõjaks, siis rikkumisi võib tulla nii juutide kui ka palestiinlaste poolelt,“ nentis Madison, kelle arvates on kätte jõudnud faas, kus küsimus seisneb selles, kas konflikt eskaleerub täieulatuslikuks sõjaks. Kui nii juhtub, siis on vaja hoolikamalt jälgida, kuidas käitub kumbki osapool.