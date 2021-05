„PUUDUTA MIND“ | Rea Raus: elame murrangulisel ajal - kuidas samaaegselt hoida loodust, arendada majandust ning parandada elukvaliteeti? 

Rea Raus on Eesti rahvale ja valitsusele edastanud selge sõnumi, et senisest rohkem tuleb tähelepanu pöörata bioloogilise mitmekesisuse taastamisele. „See on meie elu alus ja eeldus,“ ütleb Rea. “Elame praegu murrangulisel ajal - võtmeküsimus on, kuidas samaaegselt taastada ja hoida loodust, arendada majandust ning parandada elukvaliteeti.“

Saates arutleme teemadel, kuidas inimesed ja keskkond saaksid koos toimida. Kuidas kaitsta Eestimaa puhast loodust ja eelkõige just meie kauneimat loodusvara - metsa?

