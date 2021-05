SUHTEMINUTID | Aeg-ajalt võiks endale meelde tuletada, et elad vaid korra - seega muuda oma elu lõbusaks!  

Tänulikkuse praktiseerija Heike Pettinen selgitab, et tänulikkuse praktiseerimine tähendab, et sa märkad seda, mille eest tänulik oled. Kõige parem, kui selle ka üles kirjutad. „Tegelikult siin ei ole midagi müstilist, lihtsalt igapäevaselt märgata neid asju, mis on hästi, need kirja panna ja ennast siis tänu sellele hästi tunda,“ ütleb Pettinen.

Vaata videot!