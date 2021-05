KÄRPEKÄÄRID KAITSEJÕUDUDES | Endine kaplan: seda tööd ei saa mõõta numbritega. Lahing on ebavõrdne 

Nii kaitseväe väeosades kui ka Afganistani missioonil kaplanitööd teinud Peeter Partsi sõnul on vaimuliku toetus vajalik igas kaadrikoosseisus. Samas annab ta endale aru, et kaitseväes on valdkondi, mis vajavad suuremat tähelepanu. „Paraadsõjaväe aeg on möödas. Tegelik olukord maailmas on terav ja see pauk võib tulla Eestile nii ootamatult, nagu ta tuli 1939. aastal,“ ütles Parts.