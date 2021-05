PROKURATUURI SÜÜDISTUS MUUTUS RASKEMAKS: hoiu-laenuühistu ERIAL kriminaalasjas uuritakse miljoni euro omastamist, altkäemaksu, võltsimist ja kelmust

Kuritegude kesksed isikud ja sündmused jäid samaks. Jätkuvalt on kõne all veidi enam kui miljoni euro omastamine kinnisvaratehingute läbi ning samuti investeerimiskelmus, kus hoiu-laenuühistu osakapitali näidati kunstlikult suuremana, kui see oli tegelikult.

Samal teemal Eesti uudised ERIAL VÕETAKSE ÜLE?! Vägesid juhib hoiu-laenuühistu endine pressiesindaja Raul Kalev. „ERIALi juhtkond petab, valetab ja hämab.“ Muutnud on aga näiteks see, et ERIALi asutaja ja mitteametlik liider Ilya Dyagelev pakkus politseiametnik Dmitri Poljakovile altkäemaksu suures ulatuses. Juttu on enam kui 40 000 eurost ehk tegu on esimese astme kuriteoga, mille eest saab määrata kuni kümneaastase vangistuse. Selle raha eest soovis Dyagelev saada infot ERIALi konkurentide kohta. Täpsemalt siis Põhja-Eesti hoiu-laenuühistu juhtide kohta, kes hoiatasid 2019. aasta novembris oma liikmeid ERIALi eest ja nimetasid seda otsesõnu püramiidskeemiks. Infot vajas Dyagelev selleks, et konkurente mustata. Samuti oleks pidanud ametnik selle raha eest mõjutama erinevaid pooleli olevaid menetlusi. Ilya ootused altkäemaksu eest mingeid otsuseid endale soodsas suunas mõjutada, ei realiseerunud.

„Tööalase info väljastamine ja altkäemaksu võtmine on väga tõsised rikkumised, millele lisaks kriminaalmenetluslikule sekkumisele pidime reageerima ka organisatsioonina,“ selgitas politsei- ja üiirivalveameti sisekontrollibüroo juht Priit Pärkna. „Ametnik eksis selle vastu rängalt ning mõistis ka ise, et tema jätkamine politseinikuna on välistatud.“

Ka Ilya Dyagelevi peamise abilise, tema abikaasa Daniela Dalberg-Dyagileva jaoks läks olukord menetluse käigus raskemaks. Nii näiteks süüdistatakse teda oluliste valeandmete esitamises äriühingu kohta. Kõne all on siin andmed, mida tütarfirma ERIAL kinnisvara OÜ esitas hoiu-laenuühistule ja andmed, mida viimane omakorda esitas hoiustajatele.

Lisandunud on ka kaks täiesti uut isikut: raamatupidaja Kristina Kovalevits ja volikogu liige Robert Hirvi. Tegu on ERIALi laenukomitee liikmetega, kes koos ERIALi juristi ja revisjonikomisjoni liikme Sofja Pevzner-Belošitskiga võltsisid dokumente ja kasutasid neid. Täpsemalt on kõne all laenuotsused, mida vormistati tagantjärele. Hirvi on värvikas tegelane. Ta mõisteti 2019. aastal süüdi kelmuses ja rahapesus.

Seitsmes isik oli Daniel Nevsky, kelle firma kaudu toimusid kinnisvaratehingud.

Kas ERIALi asutajatel oli algusest peale plaan hoiustajate rahadega jalga lasta? „Me ei saa öelda, et see oli algusest peale läbimõeldud skeem, et loome püramiidi ja mingil hetkel võtame kõik raha endale,“ selgitas riigiprokurör Sigrid Nurm uurimise tulemusi. Küll aga on tema sõnul algusest ehk 2018. aasta kevadest saadik näha, kuidas laenude abil liikus raha väga kitsa isikute ringi kätte. Mõte raha omastamisest kinnisvaratehingute kaudu, mida lõpuks kogunes veidi enam kui miljon eurot, tekkis Nurme sõnul tõenäoliselt siis, kui hoiustajate raha tuli järjest enam peale