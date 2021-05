Lugejakiri | Seadustage eutanaasia! 

Ma ei mõtle eutanaasiast sellises vormis, et kui inimene ei soovi enam elada, siis ostab ta apteegist sobiliku tableti ning lahkub ilmast. Pigem nt nii, et kui inimene avaldab soovi siit ilmast lahkuda, siis vaatab selle sooviavalduse läbi spetsiaalne laiapõhjaline komisjon - kui antaks nõusolek, siis inimesel peab olema olenevalt diagnoosist veel mõtlemisaega (nt. vähi- ja voodihaigetel peaks see periood olema kindlasti lühem) ja kui inimene teist korda avaldab soovi suremiseks, alles siis peaks/võiks vastav komisjon anda kas nõusoleku või ka keelduda.

Kui koduloom jääb vanaks ja haigeks, siis osad lemmiklooma omanikud (sest inimene suudab ratsionaalselt mõelda) lasevad looma panna magama, et ta ei peaks piinlema. Miks aga meditsiini süsteem/ühiskond peaks piinama neid haigeid, kellel pole paranemislootust ja kes ei soovi see tõttu enam elada? Juhul, kui meie meditsiinisüsteem suudaks raskelt haigestunute elukvaliteeti oluliselt parandada, siis oleks inimese putitamisel suur mõte. Parandamatu dementse voodihaige kõndima saamine ja mälu taastamine võib juhtuda ainult kahjuks unenäos. Või kui nägija kaotab nägemise ning seetõttu ei soovi enam elada, siis miks teda „karistada"- kohustusega elada? Hooldekodudes on tihti vajakajäämisi hooldusel. Kas riik tohib lubada nö vanurite piinamist, nt vähese joogi saamise näol ja ilma piinadeta eutanaasia on põlu all?

Aga kõigile neile, kes erinevatel põhjustel on eutanaasia vastu, oleks minu hinnangul hea präänik see, et siis jääb rohkem ressursi elada soovivate abistamiseks sh ka nende abistamiseks, kes maksudega peavad meditsiinisüsteemi üleval. Õhtulehes kirjutatakse, et teadaolevalt on Paberit esimene eestlane, kes läheb välismaale eutanaasiat otsima, kokku võtab see umbes 10 000 eurot. See summa pole keskmisele eestlasele mitte väike raha, sellise summa kokku saamine vajab tihti annetusi, mis on keeruline. Paberit sai selle ka tänu annetustele. Miks aga sellist kadalippu läbi teha? Ja miks see summa viia piiri taha?