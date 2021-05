Laanet: mina ei ole kusagil pool veel otsustanud, et kaitseväe orkester tervikuna kaob

Hoolimata kavandatavast kokkuhoiust on tema sõnul järgmisel aastal kaitsekulude maht 712 miljonit eurot, mis on üle 66 miljoni rohkem kui käesoleval aastal.

Tarmo Kruusimäe avaldas nördimust, et ehkki raha tuleb justkui juurde, jääb sellest miski ime läbi ikkagi väheks. „See on nagu "Nukitsamehe" filmis – kui enne ei olnud üldse mitte midagi, aga nüüd on ja nüüd üldse ei jagu. Millest me peaksime veel loobuma, kui sellest 66 miljonist ei jagu kaitseväe orkestri ja kaplanteenistuse jaoks?“ imestas Kruusimäe.

„Kaitseväe juhataja on teinud kaitseväe sisse sellise otsuse ja teatanud kaitseministrile, et teeb sellise ettepaneku. Mina, ehk kaitseminister, ei ole kusagil pool veel otsustanud, et kaitseministeeriumi valitsemisalas tervikuna kaovad nii kaitseväe orkester kui kaplanteenistus. Esiteks, kaplanteenistust minu andmetel, kaitseväe juhataja järgi, ei plaanita täielikult kaotada, vaid vähendada kaplanite arvu. Teiseks, kaitseväe juhataja on öelnud, et ta ei näe praeguse kokkuhoiu valguses võimalust orkestril jätkata kaitseväe sees. Oleme koostöös siseministriga arutanud, kuidas kahte orkestrit paremini kasutada traditsiooniliste ürituste läbiviimisel. Seega täna on sama probleemi ees ka politsei- ja piirivalveamet ja siseminister. See probleem on tunduvalt laiem ja me tegeleme, et sellele lahendust leida,“ vastas Laanet.

Mihhail Lotman tõi välja, et kaitsevaldkonnas on märgilistel asjadel tihtipeale sama suur tähendus kui tehnikal.

„Kaitsekulutuste vähendamine on iseenesest väga halb signaal praeguses rahvusvahelises olukorras. Teile on antud mingisugune protsent, mida peate täitma, aga see, mida on praegu kärbitud, ei näita kuidagi sõjaväelist mõtlemist. Tundub, et mis tähtsus on orkestril? Ühelgi Euroopa riigil, kellel on sõjavägi, ei puudu orkester. Sõjaväelane teab, kui tähtis on orkester sõjaväes,“ ütles Lotman, kelle sõnul võib ajaloost tuua mitu näidet, kus orkester otsustas lahingu saatuse.