Miljonid hiired piinavad austraallasi 

Ükski abinõu pole aidanud neist jagu saada. Närilised on läinud ajalehe Sydney Morning Herald andmeil nii häbematuks, et viljasaagi hävitamise kõrval tungivad elamutesse ja söövad inimeste kodudes diivaneid ja riidekappide sisu niipea, kui pererahvas paarikski päevaks minema sõidab.

Paljud hotellid on pidanud uksed sulgema, sest sadade kaupa ringi lippavatest hiirtest ei saa mürk jagu, lõksudest rääkimata. Lapsed on juba harjumas sellega, et koolis kubiseb klassipõrand neist närilistest.