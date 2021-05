PARAADMUUSIKA KÕLAGU KÕLARITEST! Endine kaitseväe orkestri ülem: ennegi loobitud fraase, et oleme muiduleivasööjad 

Kaitseväe orkestri endine ülem Peeter Saan ei usu, et pillimeestel on tagasiteed: „Mis on korra kinni pandud, see kinni jääb.“

Aastatel 1996–2019 kaitseväe orkestri ülem olnud kolonelleitnant Peeter Saani sõnul on 40-liikmelises kollektiivis meeleolud kurvad. „Kus sa ikka väga lähed? Paljud neid [muusika]õpetajadki vaja,“ ütles Saan, kelle sõnul on absurd, et Eesti riik ei suuda üleval hoida ühte professionaalset sõjaväeorkestrit. „Meist sõltub absoluutselt kõik selles riigis. Kui meie kuskil peaksime eksima, siis see on rahvusvaheline skandaal!“