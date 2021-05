Urmas Paet: „Kaitseväe orkestri tegevuse on seni lõpetanud ainult Nõukogude okupatsioon.“ 

Reformierakonna eurosaadiku Urmas Paeti hinnangul pole mõeldav, et kaitsevägi läheb sümbolite kallale, mida on suudetud hoida ka keerulisematel aegadel. „Kindlasti on Eesti riigis aastal 2021 olemas lahendus, mis ei lõpeta ligi 103 aastat tegutsenud kaitseväe orkestri tegevust. Tuleb end kokku võtta ja see teistsugune lahendus leida,“ ütles Paet pressiteates.