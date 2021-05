Taavi Libe | Miks peaministri Selveri tšekk meid nii närvi ajab? 

Foto: Erki Pärnaku

Kui kaks nädalat tagasi kirjutasin poliitiliste netinaljade pealetungist, siis ei osanud ma tõesti arvata, et üsna pea annab Eesti poliitika lendlauseid, mis löövad jalaga folkloori kullavaramu ukse lahti ning mida meenutatakse aastaid kui mitte aastakümneid. Eesti Ekspressi põhjalik uurimistöö Jüri Ratase peaministriaja pillavast käitumisest oli ilmselt nädala üks räägitumaid teemasid ning vaevalt möödub sel suvel ühtegi väljasõitu, mille planeerimisel keegi viskab õhku nalja, et kas “joogid autosse” on ikka ostetud?