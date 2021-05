Juhtkiri | Suvi vaevalt soosib õpihuvi 

Paraku näitab pilk kalendrisse, et koolieluga harjumiseks eriti aega ei jäägi, sest vähem kui kuu aja pärast algab suvevaheaeg. Selleks, et suvigi õpilaste käekäiguga kursis olemise mõttes päris kaotsi ei läheks, on haridusministeerium eraldanud 6 miljonit eurot vähemalt kolmepäevaste õpihuvilaagrite korraldamiseks, mille taotlusvoor avanes samuti täna. Saab olema põnev näha, kas laagrikorraldajate huvi on kõrge hoolimata kriitikast, mida on õpilaagrite kohta teinud nii koolide personal kui ka noorsootöötajad.

Näiteks on raske ette kujutada, milline võiks olla teistmoodi õppeaastast kurnatud õpetajate motivatsioon teha puhkuse ajast lisatööd, või kuidas meelitada võõrasse, natuke koolilõhnalisse keskkonda koolist väsinuid või neid noori, kes on kaugõppe tingimustes teinud kõik mis võimalik, et omagi õpetajate silme alt ära kaduda – just neil oleks avastamishuvi ja suhtlemisoskusi soosivast laagrist kõige rohkem kasu. Muret on teinud ka tõsiasi, et laagri korraldajalt ei nõuta noorsootöötaja kutsetunnistust, mis oleks lisagarantiiks, et toime tullakse ka „raskemate“ õpilaste või näiteks õnnetusolukordadega. Pealegi on kinnistumas mulje, et kriisilahendusena kokku klopsitud laagreid rahastatakse järjepideva huvitegevuse arvelt, mida ootab ees kuni 7 miljoni eurone kärbe.