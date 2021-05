Myanmari sõjavägi tungis vastupanu osutanud Mindati linna

Laupäeva hommikul hakkasid maaväed kopterite toel Mindati linna pommitama, teatas mässulise Chinlandi Kaitsejõudude (CDF) esindaja. CDF on piirkonnas moodustatud omakaitsevägi, mis on vastu veebruarikuisele sõjaväelisele riigipöördele ja Aung San Suu Kyi valitsuse kukutamisele.

Mindat on üks paljudest linnadest, kus sõjaväe vastased on võtnud kasutusele relvad. Alates veebruari riigipöördest on relvastamata meeleavaldustel surnud ligikaudu 800 inimest, vahendab BBC.