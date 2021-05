Neljarealise ohvriks langenud Kükita Grill jääb alles! 

Maret Vohla on Kükita Grilli vedanud juba üle veerand sajandi. Ka nii mõnigi ligi kümnest söögikoha töötajast tõdeb, et tegu on nende teise koduga. Pikamaa-autojuhtidel on kohviku uksest sisse astudes esimene küsimus mitte see, mis menüüs on, vaid see, kas te ikka alles jääte. Tänu strateegilisele maanteeäärsele kohale ja suurele parkimisalale on Mäost neli kilomeetrit Tallinna poole asuva toitlustusettevõtte ühed truumad kliendid just veoautode juhid. Maanteeta tuleks ettevõte päevapealt sulgeda. „Koht on oluline just rekkameestele, kuna siin saab lisaks kõhutäiele ka selga sirutada. Öösiti astub meilt läbi mõistagi vähem inimesi, aga see on inimestele nii oluline teadmine, et kuskilt saab ergutuseks väikese kohvitassi ööpäevaringselt,“ räägib Vohla. Tema sõnul lepiti kohvikus juba kümme aastat tagasi nukra teadmisega, et sulgemise kuupäev lükkub tee-ehituse ajaterminitest sõltuvalt ainult edasi. Siis saabus päev, mil Vohla seadis sammud toonase nimega maanteeametisse.