Lapsepõlves ahistamist kogenud Indrek Kaingu avalik pöördumine: kelleks sa ennast pead? Jumalaks? Kohtumõistjaks?

Minu kurvastuseks sain ma privaatsete sõnumite kaudu teada, kui palju sarnase saatusega sõpru mul on, ning kui palju omakorda neil saatust jagavaid tuttavaid. Kui ma kogu kuuldu peale mõtlen ja proportsioone luua üritan, on see õõvastav. Pole mõtet hakata rääkima uuesti statistikast, et kui palju neid lapsepilastajaid meie ühiskonnas päriselt olla võiks.

Teie, kes te olete osalised laste haridussüsteemis, kelle hoolde on meie lapsed usaldatud; teie, kelle ülesanne on neid lapsi kaitsta, tagada nende heaolu, mitte lasta neid rünnata sõnadega ja veel vähem füüsiliselt ja seksuaalselt; teie, kes te olete olnud teadlikud väärkäitumistest ja jätnud sellele reageerimata, sellest teatamata - teile on mul vaid üks suur ja oluline küsimus - kelleks te ennast peate? Jumalaks? Kohtumõistjaks?

See olukord peab lõppema täna ja kohe. Minu siiras palve ja pöördumine on nii valitsuse kui kogu ühiskonna poole. Palun lõpetame selle jama ja teeme oma riigi puhtaks. Kõik noortega kokkupuutuvate või noorte tegevustega seotud ministreeriumid ja selle allasutused peavad andma üheselt mõistetava juhise ülalt alla kuni kõige viimase inimeseni ahelas, et neist asjust tuleb rääkida kohe asutuse juhiga või kui see pole mingil põhjusel võimalik, tuleb teavitada lastekaitsjaid, või otse politseid. Küll nemad tegelevad sellega juba edasi. Spordist kuni huvihariduseni välja - kõik, kel on üldse lastega kokkupuude, peavad saama aru oma kohustustest ning mõistma, et hädaohus või ka ainult võimalikus hädaohus olevast lapsest teatamata jätmisega võite muutuda sisuliselt kuriteos kaasosaliseks. Kas te päriselt olete valmis selle süütundega elama?

Ma kirjutan seda kõike selleks, et ei minu ega sinu lapsed ei peaks kunagi neid asju reaalselt üle elama. Kui te pole isiklikult neid asju kogenud, ei ole teil ilmselt õrna aimugi, mida see kõik tähendab, ning teil puudub õigus alahinnata või naeruvääristada seda teemat. Mõelge end korraks vaid enda lapse rolli mõne ahistaja käte vahel ja siis analüüsige seda tunnet enda sees.

Mina üksi ei saa meie ühiskonda korda teha. See, et kusagil töölepingutes on juba justkui kirjas, et nii ei tohi, ei aita meid. Me peame selle ebameeldiva teema lõpuni lahti rääkima, hakkama teavitama sellistest inimestest, isegi, kui nad paistavad toredad ja andekad, aga kelle tegevus halvab ja lõhub teiste inimeste elusid.

Mitte kellegi elu ei tohiks tulla kellegi teise arvelt. Mina enda lapsepõlve tagasi ei saa. Saan anda enda lastele teistsuguse ja ka sinul on võimalik oma last sellest säästa.