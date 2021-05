Eestis on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud üle 400 000 inimese 

„Enam kui 400 000 Eesti inimest on juba kasutanud võimalust end vaktsineerimisega COVID-19 haiguse eest kaitsta. Eesti inimeste vastutustundlik käitumine, vajalikud piirangud ning vaktsineerimine on aidanud viia nakatumisnäitajad langusse, kuid viiruse leviku oht pole veel möödas,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Üle 80aastastest on praeguseks vaktsineeritud 59%, vanuserühmas 70-79 on vaktsineeritud 68%. Tartumaal, Pärnumaal, Lääne-Virumaal ja Põlvamaal on kõigist üle 70aastastest vaktsineeritud enam kui 70%, Jõgevamaal, Järvamaal, Läänemaal, Saaremaal, Raplamaal, Viljandimaal üle 75% ning Hiiumaal 87%. Vanuserühmas 60-69 on praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 57%, ning vanuserühmas 50-59 on vaktsineeritud 47%.