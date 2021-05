VIDEO | AJAD MUUTUVAD: muru madalaks niitmine läheb moest 

Eestis on paljudes paikades olnud muru kõrgus väga täpselt reguleeritud. Näiteks Sauel ei tohtinud muru eelmisel aastal kasvada kõrgemaks kui kümme sentimeetrit. Tartus võib naabri peale kaevata, kui rohi on üle 15 sentimeetri, ja Pärnus on piiriks 20 sentimeetrit.

Saue vald otsustas sel kevadel muru kõrguse reguleerimisest loobuda ja nüüd tuleb asulates muru niita neli korda suve jooksul. Maal piisab kahest korrast.

„Meie jaoks on oluline säilitada elurikkus. Niitmine ju pärsib seda, eriti põuasel ajal. Mitte ainult taimeliigid ei hävi, vaid ka putukad ja linnud,“ seletas Saue valla keskkonnaspetsialist Birgita Panksepp.

Tallinnas kehtis kuni eelmise aastani nõue, et muru ei tohi olla kõrgem kui 15 sentimeetrit. Nüüd püütakse ka linna haljasaladel niitmist vähendada.

„Niidetud, ilus muru peaks olema pigem millegi taustaks ja näiteks sellistel aladel, kus kasutuskoormus on tugev. Kui me seal laseme niiduks, siis seal on mahatallatud kõrge rohi,“ ütles Tallinna maastikuarhitekt Kristiina Kupper.

„Me seda 15 sentimeetrit vabaks lastes mõtlesime ka, et mis juhtub, et siis hakkab võsastuma. Aga mis siis. Üks hetk, kui sellest võsast kasvavad puud, siis on raieluba vaja, aga võsas on lindudel kohta olla,“ rääkis Tallinna maastikuarhitekt Kristiina Kupper.

Aastaid Eesti kauneimaid kodusid valinud žürii töös osalenud Kupperi sõnul on madala muru ihalus üsna hiline nähtus, mis sai hoo sisse, kui kallid niidukid muutusid taskukohaseks.