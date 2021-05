GALERII | Rohelised andsid riigikogule üle 35 805 allkirja perekonnaseaduse muutmise toetuseks  

Erakonna Eestimaa Rohelised poolt algatatud petitsiooni eesmärgiks on algatada perekonnaseaduse muutmine, mis sätestaks abielu edaspidi kahe täiskasvanud inimese vahelise liiduna sõltumata nende soost.

„Rohelised soovivad rahvusvahelisel perede päeval kinnitada oma toetust kõigile perekondadele. Kõigil Eesti peredel on põhiseaduslik õigus võrdsele kohtlemisele. On aeg, et ka riik lõpuks ometi tunnustaks seda,“ ütleb Izmailova.

Kui reaalseks peab Izmailova aga seda, et tänu petitsioonile perekonnaseadust päriselt muutma hakatakse? „Kuna tänases koalitsioonileppes abieluvõrdsust ei toetata, on võimalik et algatus ei jõuagi riigikogu õiguskomisjonist edasi suurde saali ja menetletakse näiteks venitamistaktikat kasutades päevakorrast välja,“ tõdeb ta.

„Samas polnud koalitsioonileppes ka seksuaalse enesemääramise vanusepiiri tõstmist, mida Rohelised juba 2010. aastast taotlesid ja millele me samuti hiljuti veel allkirju kogusime ning mis on lõpuks leidmas poolehoidu enamike parlamendis esindatud parteide hulgas. Meil on rõõm tõdeda, et asjad liiguvad paremuse poole ja Eestis saab üks ülimalt oluline sotsiaalne küsimus peagi lahenduse,“ lisab ta.

„Selle tõttu olemegi täna lootusrikkad, et kaks liberaalset parteid leiavad ka abieluvõrdsuse küsimuses üksmeele ja lubavad riigikogu saadikutel endil vabalt oma südametunnistuse järgi otsustada, kas toetada abielu sooneutraalseks muutmist. Meile on oluline, et riik väärtustaks ja tunnustaks kõiki peresid. Kõik pered väärivad kaitset ja Roheliste eesmärk on tagada kõigi perede põhiseaduslik õigus võrdsele kohtlemisele. Keegi ei jää kaotajaks, sellest võidab kogu ühiskond,“ usub Roheliste esinaine.

Rohelised algatasid petitsiooni juba mullu oktoobris. Miks siis selle üleandmisega nii kaua oodati?



“Valitsuse vahetuse tõttu otsustasime oodata olukorra selginemiseni,“ vastab Izamilova. „Siis tõusis Eestis järsult ka koroonasse haigestumine Euroopa tippu, mille tõttu pea kõik Eesti inimesed, alates ettevõtjatest kuni lasteaialasteni, pidid sel raskel ajal oma plaane muutma ja edasi lükkama, nii ka meie. Pidasime vastutustundlikuks allkirjade üleandmist natuke edasi lükata.“

Kas Roheliste algatatud petitsiooni võib näha ka osana nende KOV valimiskampaaniast? Izmailova sõnul ei ole valimised ja petitsioon omavahel kuidagi seotud.