WHO: lükake laste ja noorukite vaktsineerimine edasi  

Koroonaviiruse vaktsiinide jaotumine maailmas on endiselt väga ebaühtlane. Alates esimeste vaktsiinide heakskiitmisest detsembris on jõukamad riigid suurema osa varudest kokku ostnud. Paljud riigid võistlevad selle nimel, et suurema osa enda elanikkonnast ära vaktsineerida, vahendab BBC.

„Madalates ja keskmise sissetulekuga riikides ei ole Covid-19 vaktsiinide pakkumine olnud piisav isegi tervishoiutöötajate immuniseerimiseks ning haiglad täituvad inimestega, kes vajavad kiiresti elupäästvat abi,“ ütles ta.

Eelmisel nädalal tuli USA president Joe Biden välja plaaniga alustada vaktsiinide pakkumist 12–15-aastastele võimalikult kiiresti. Samuti loodab ta, et 70% USA täiskasvanutest saavad 4. juuliks vähemalt ühe Covid-19 vaktsiini doosi, et kõik Ameerika perekonnad saavad iseseisvuspäeva tähistada.

Ka Eestis saavad alates 17. maist vaktsineerida end kõik vanusegrupid, sh lapsed ja noorukid.

Seni on USA ja Hiina manustanud kõige rohkem vaktsiiniannuseid, kolmandal kohal on India. Ja ehkki peaaegu kogu Euroopa ja Ameerika on alustanud vaktsineerimiskampaaniaid, on mõned Aafrika riigid alles alustamas.

Selle jaoks töötati välja Covaxi skeem, mille eesmärk on kõigepealt vaktsineerida 20% elanikest 92 liitunud vaesemas riigis, alustades tervishoiutöötajatest. Kampaaniat juhib Maailma Terviseorganisatsioon.