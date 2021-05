88aastase naise tapnud mees vaidlustas vangistuse 

Süüdistuse järgi tappis Ivan 2019. aasta 23. oktoobril eriti jõhkral viisil 88aastase pensionäri ja tungis kallale veretööle peale sattunud naabrimehelegi. Sündmused leidsid aset Paide väikeses kortermajas. Joobunud Ivan tuli sinna jalgrattaga, et saada tuttava käest tehtud töö eest kaks pudelit viina. Ta sai need küll kätte, kuid ei läinud ära, vaid sattus segastel asjaoludel hoopis 88aastase majaelaniku juurde ning tappis ta. Ivani kaitsja Anu Toomemägi on öelnud, et tema kliendi süü pole sajaprotsendiselt tõestatud. Ta toob välja, et ohvri rinnal oli jalajälg, mis viitas löögile. Paraku polnud see Ivani jälg ja seetõttu on võimalik, et juhtunuga on seotud keegi teinegi.