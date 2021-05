Mure tervise pärast: külarahvas nõuab kõrgepingeliini elamutest eemaleviimist! 

OTSE TALU KÕRVAL: Elektritrassist Kure-Ratniku talu esimeste hooneteni on vaid mõned meetrid. Foto: erakogu

Elering on asunud 60 aastat vana Tartu ja Valga vahelist elektriliini uue vastu vahetama. Valgamaal paikneva Priipalu elanikud on juba mitu kuud pidanud tulutuid läbirääkimisi, et elumajade külje all kulgev õhuliin nihutataks veidi eemale. Paraku keeldub elektrifirma sellest.