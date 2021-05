USA firma maksis Vene häkkeritele lunaraha 

FBI sõnul oli juhtunu taga küberrühmitus DarkSide. President Joe Biden ei usu, et rünnaku korraldasid Venemaa võimud, kuid samas olevat tõsiselt põhjust arvata, et kurjategijad asuvad Venemaal, mispuhul on Moskva vastutav selle eest, et nende riigi pinnal ei saaks selliseid tegusid toime panna, rõhutas Biden.