TAPPEV KOROONA! Eestis elav India tudeng: iga kodust tulev kõne paneb palvetama, et poleks halvad uudised 

„See on valus. Kõigil meist on seal perekonnad – iga kord kui kodunt kõne saame, siis… Palvetame, et ei oleks halvad uudised. Igaüks meist teab kedagi, kes on parajasti koroonahaige,“ rääkis Khan, kes teenib Eesti Kunstiakadeemias välja arhitektuuri magistrikraadi. „Saame vaid palvetada, et need, kes on haiged, paraneksid ja viiruse levik taandub.“