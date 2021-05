Juhtkiri | Head järjekorrad 

Ainuke lohutus on see, et suurem tunglemine vaktsineerimiskeskustes saab kuu-paariga mööda ning siis on vaktsineerimise korraldajad juba järgmise probleemi ees: kuidas meelitada rahvast kaitsesüstima, et karjaimmuunsuse saavutamiseks vajalik 70 protsenti inimestest vaktsineeritud saaks. Sestap tuleb inimeste suurt huvi hinnata väga positiivseks.

Kui need meetmed suurendavad vaktsineeritavate arvu, siis on väga hea, kuid korraldajatel peab olema taskus lahendus ka olukorraks, kus huviliste mass on süstid kätte saanud ning vaktsineerimiskeskused seisavad jõude, kuid karjaimmuunsuseks vajalikust süstitute protsendist ollakse veel kaugel. Küsimus on enam kui asjakohane, kui arvestada, et eakate vaktsineerimine on toppama jäänud, Ida-Virus on süstitute osakaal muust Eestist oluliselt madalam või et Tallinnas on vaid pooled õpetajatest lubanud end kaitsesüstida. See tähendab, et haiglad peavad endiselt olema valmis nakatunute ravimiseks ja viirus jääb meid edasi kummitama nii nagu mitmetes riikides on algamas juba kolmas nakatumislaine. Nii et praegu tasub süstijatel pingutada, et kõik huvilised kärmelt vaktsineeritud saaks.