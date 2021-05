Õiguskantsler kritiseerib: riigieelarve loojad rikuvad põhiseadust! 

Riigikogu võtab igal aastal vastu järgmise aasta riigieelarve. Kui detailselt peavad maksumaksja rahade eest tehtavad kulutused eelarve eelnõus kirjas olema? Palju rohkem, kui viimasel ajal, on õiguskantsler veendunud.

Õiguskantsler ei lepi vaid sõnadega vaid toob ka elulise näite: majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi 2021. aasta kulutused mahuvad eelarves ära ühele paberilehele, samas kui 2007. aastal võtsid sama ministeeriumi plaanid enda alla seitse lehekülge. Taoline detailidega koonerdamine ei ole mitte üksnes hea tavaga vastuolus, vaid rikub ka põhiseadust.

„Eesti Vabariigi põhiseadus (PS) näeb ette, et riigielu strateegilised valikud tuleb teha riigikogul. Vabariigi Valitsuse ülesanne on viia need ellu paindlikult ja efektiivselt. Kui riigieelarve on sedavõrd suure üldistusastmega, et sellest ei nähtu, kuhu ja kuidas raha tuleb kulutada, siis ei ole järgitud seaduslikkuse ja olulisuse põhimõtet (PS § 3) ning tagatud pole võimude lahusus ega võimuharude vaheline tasakaal (PS § 4),“ selgitab Madise.

Tegu pole sugugi esimese korraga, kui õiguskantsler probleemile tähelepanu juhib. Näiteks 2018. aastal tõi Madise samuti välja, et riigieelarve muutub üha infovaesemaks. „Kui teed selle seaduse eelnõu lahti, et siis tegelikult ei ole võimalik mõista, millised on riigi tulud ja kulud,“ rääkis Madise toona ERRile.