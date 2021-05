Top | Emmede aeg valitsuses 

Kaitsevägi tähistas 9.maid

Tuleb välja, et kaitseväes on 9.mail vormi mittekandmisel sügavad juured, kui kord kehtib juba 2008.aastast. Nõukaokupatsiooni algul oli just sidepataljon see, kes ainukesena vastu hakkas ja Raua tänava koolist okupandile tina andis. Pärast pronksimässu kardab aga toosama pataljon Eesti mundrit kanda, kui 9.mail pataljoni väravate taga punalipud lehvivad ja pidulised vene mundris ringi marsivad. Kas tegu on hääletu alistumise kultiveerimisega, et riik antakse ühegi püssipauguta käest?

Jüri Ratas sõi raha

Jüri Ratas lahke poliitikuna armastab nõupidamisi koos rohke söögi-joogiga ning ka külakosti viia, autosse joogiks paar pudelit džinni kaasa. Tänutordi saatmine EKRE-le oli vaid morsipidu Ratase muude kulutuste kõrval. Et mõni kõrgem ametnik, antud juhul Ratas peaministrina sööb riigikantselei raha ära pole sugugi uus tendents. Sarnast peavalu on varem olnud ka välisesindustes, kus mõni hea isuga suursaadik on eelarvet söönud. Mida Ratasele Kadriorus hakatakse süüa pakkuma? Hakkab leiba küpsetama?

Kas oli oht või polnud?

Jääbki segaseks, kas NETSi meeleavaldustega oli siis põhiseaduslik kord ohus või mitte. Politseijuht Vaher oma intervjuus ohu olemasolu ju möönis ning hiljem kinnitas, et ta pole valetanud, seega pole tagasiastumiseks põhjust. Kaja Kallas kinnitas riigikogus, et ohtu polnud. Kumb neist siis õigust räägib? Arvestades politsei jõudemonstratsiooni, jäi mulje, et valmistuti siiski ohu tõrjumiseks. Asja teeb segasemaks Vaheri hiljutise alluva siseminister Jaani seisukoht, et kuigi politseijuht pidanuks täpsemalt väljenduma, usaldab ta teda ikkagi.

