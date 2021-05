Lahkus Keskerakonna moodi? Linnaosa jagab elanikele tuhandete eurode eest aiamulda 

„Mullajagamise eesmärk on juhtida elanike tähelepanu oma koduümbruse heakorrale ning elukeskkonna kaunimaks ja rõõmsamaks muutmisele ning sellele kaasa aidata,“ selgitas Õhtulehele Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat. Koti aiamulda saavad Pirital soovijad juba alates 2017. aastast, mil mulda hakati jagama kevadise heakorrakuu raames.

Ainuüksi 2019. ja 2020. aastal jagati soovijaile umbes 1000 kotti mulda. Kui palju on mulla soovijaid tänavu, on veel vara öelda, sest kampaania alles käib. Praeguseks on välja jagatud umbes 900 kotti aiamulda. „Tänavu on mulla hind varasemate aastatega pisut tõusnud ja ühe koti hind koos käibemaksuga on 4.21 eurot,“ täpsustas linnaosa vanem. Tema sõnul rahastatakse „mullakampaaniat“ linnaosavalitsuse eelarvest, mille eesmärk on keskkonna parandamine.

Tegelikult toimub taolisi kampaaniad mujalgi Eestis. Näiteks Tartu linn jagab sel kevadel majaomanikele tasuta 600 kiirkompostrit. Kompostrid jagatakse eramute ja kuni nelja korteriga majade elanikele tasuta kasutamiseks kolmeks aastaks. Võrreldes Tallinnaga jagatakse ülikoolilinnas seega jagatakse hoopis „tööriista“, millega jäätmetest mulda teha.

Pirita linnaosavanem tunnistab, et üks kott mulda ei kata paljude aiapidajate tegelikke vajadusi, kuid sellele on sümboolne tähendus. „Toetada ja innustada aiakultuuri arendamist ning panustada keskkonna parandamisse,“ lisas Liinat. „Mulda jagame seni, kuni kampaania oma eesmärki täidab.“