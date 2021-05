„USSIKEELED“ | Muinasjuttude mürgised taustad ja miks see on naised ära rikkunud 

Me räägime ka Gloria Steinemi ütlusest, et naised tuleb vabastada romantilise armastuse ülistamisest. Sest kui järele mõelda, siis seesama suure, kõikepurustava armastuse ihaldamine ja tagaajamine ei tee naise enese surematule hingele suurt midagi kasulikku.

Lisaks räägime nähtusest, mis on sama vana kui ajalugu ise: naised, kes meeste nimel end nagu tuulelipp muudavad.

Ei, see pole nende hukkamõistmine, vaid pigem kaasatundlik arusaamine. Meie ajalugu on väga maskuliinne, naiste emantsipatsioon on alles lähisajandi tulem.