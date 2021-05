Peeter Olesk | Pilt kahekordsest Helsingist, pool Eestit peal 

Kui valida Helsingi südalinnaks sealse raudteejaama esine, siis temast kirdemal asub küngaste ja meresopi vahel koht nimega Meilahti. See on vana suvituskoht ning veelgi vanem rootslaste küla, mille nimi eesti keelde tõlgituna võiks olla Hindrikunina. Meilahti kliinikus suri aastal 1975 teel sünnimaale suurmeister Paul Keres. Üks paljudest sealsetest põiktänavatest on Kuusitie, mille algusesse linna poolt tulles vasakut kätt jääb mitmekorruseline korterelamu. Kõik korrused korterite all ei ole. Teisel korrusel töötab mõnus restoran, mille ülemkelneriks on keskealine kurd. Kui tahan teada, kuidas läheb kurdidel Kesk-Idas, siis tema on küsitlemiseks kõige asjatundlikum allikas, võrreldamatult parem kui igasugused propagandatrükised.