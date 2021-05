Coopi autoloosi võitja: kui teatasin Toyota võidust, küsis elukaaslane, kas olen magamata 

Maarjalt päriti, kas ta on kursis Coopi kampaaniate ja auhindadega. „Mõtlesin, et oi, ei tea, käin poes ainult selleks, et süüa saada. Siis meenus, et auto oli ju kunagi… mille peale mulle öeldi, et palju õnne, võitsite,“ jutustab naine.

Esimesena andis Maarja info edasi kolleegile, kes istus samas klassis. Viimane oli muide nii ärevil ja õnnelik, et pidi hoidma kätt suu ees, et mitte kiljuma hakata! Teisena kuulis võidust elukaaslane. „Ta küsis mult, et kas mind piinab magamatus,“ naerab Maarja.

