Priisanud Ratas andis aru! Korruptsioonikomisjoni juht: „Teatud kulude puhul võiks tekkida ka juriidiline teema.“

Ekspeaminister Ratas on avalikkuse tule all seoses Eesti Ekspressi artikliga, kus võeti luubi alla tema Stenbocki majas töötatud aja jooksul tehtud priiskavad kulutused näiteks ooperipiletitele ja alkoholile. Ratas ise endal pattu ei näe, kuna tema büroo kulutas raha vastavalt kehtinud reeglitele. Et detaile täpsemalt uurida, kutsuti Keskerakonna juht siiski esimesel võimalusel korruptsioonivastase erikomisjoni ette.