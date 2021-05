OHVRITE ARV KASVAB: Iisraeli maa- ja õhuväed tugevdasid rünnakuid Gazas asuvatele sihtmärkidele 

Iisraeli ja Palestiina ärev konflikt ei näita raugemise märke. Iisraeli sõjavägi teatas reedel, et nende maa- ja õhuvägi ründab teatud sihtmärke Gaza sektoris. Pommitamistest teatanud kohalikud elanikud kardavad, et Iisrael alustab Palestiina valduses olevale territooriumile suurt sissetungioperatsiooni. Kokku on juba viiendat päeva vältava konflikti käigus hukkunud üle saja inimese.