Soovitused Viaplayst: siin on 5 fantastilist filmi, mida kohe eestikeelsete subtiitritega vaadata! 

Maailma targimad, vapraimad ja koolitatuimad naised on üle maailma laiali ja nüüd on mitmed inglite tiimid, keda kõiki juhendab nende oma Bosley, valmis lahendama ka kõige raskemaid ülesandeid. Elena Houghlin on teadlane, insener ja leiutaja, kes on loonud Calisto – säästva energiaallika, mis muudab murranguliselt viisi, kuidas inimesed oma võimu kasutavad. Kui aga tipptasemel tehnoloogia satub valedesse kätesse, pöördub Elena abi saamiseks Townsendi detektiivibüroo poole. Nüüd on inglite – Jane’i, Sabina ja äsja tööle võetud Elena – ülesanne Calisto enne tagasi saada, kui keegi selle massihävitusrelvaks muudab.