Politseis hakkasid tööle mesilased 

Idee autori, PPA turundaja Kairi Kreegi sõnul saadi inspiratisooni LHV, Nordic Hotel Forumi ja presidendi kantselei algatusest, kus on tõestatud, et ka linnaruumis on võimalik mesilasi pidada. Presidendilossi juurde paigaldati kolm esimest mesitaru 2017. aasta juunis ja sealt on igal aastal välja võetud mitukümmend kilo mett.