Hodorkovski rääkis Euroopa Parlamendi välissekkumise erikomisjoni istungi virtuaalse külalisena, et Kremli agent Angela Merkeli ringkonnas on vaid jäämäe tipp: peen võrgustik on harali valgunud juba kogu euroliitu, kaasa arvatud Tšehhisse, Küprosele, Prantsusmaale, Kreekasse, Lätti, Leetu ja Poola.

Ent kuidas on lood Merkeli kaaskondlastega? Siin ei soovinud Hodorkovski konkreetset nime mainida, viidates olukorra kõrgele tundlikkusele, kuid ta rääkis Saksamaal registreeritud mõttekojast Tsivilisatsioonide Dialoog, mille loojaks on järjekordne oligarh, Vladimir Jakunin. Mõttekoda kasutatakse Hodorkovski sõnul selleks, et Euroopa eliidi seast potentsiaalseid Kremli liitlasi välja noppida. Jakunin olla maininud oma Kremlile esitatud raportis üht allikat, kes on osaks Saksa liidukantsleri siseringist. Kreml kasutas enda heaks ära ka Austria ärikat Jan Marsalekit, kes korraldas pidusid, et riigi luurebosside ja poliitikute kohta infot koguda ning värbas ka ühe samuti nimepidi nimetamata jäänud tähtsa Austria luureametniku.