India jões hulpisid koroonaohvrite laibad 

Eeldada, et kadunukesed surid Covidisse, võib seetõttu, et mõned surnukehad on osaliselt põlenud. Indias korraldatakse praegu teatavasti suuri tuhastamismatuseid, kuna matusebüroodel ja krematooriumidel pole kõigi surnutega tegelemiseks lihtsalt enam ruumi ega võimalust. Seetõttu põletatakse surnuid puuriitadel ja hulgakaupa.

Mõned kohalikud kommenteerisid BBC-le, et isegi see üsna nukker siitilmast ärasaatmise viis on liiga kalliks muutunud. Puit saab otsa – Delhis andsid ametnikud loa võtta maha puid linna parkidest, et neist lahkunutele riitu ehitada – ja massimatuste korraldajad nöörivad oma teenuse eest üha rohkem raha. Paljud vaesed ei jaksa selle kõige eest maksta ja nii saabki püha jõgi nende jaoks ainsaks lahenduseks. Mõni üritab oma pereliikmeid ehk ka ise käepäraste vahenditega kremeerida. Rautapuris tulid jõe kaldalt välja hooletult, kohati vaid osaliselt liiva alla maetud surnukehad (pildil), arvatavasti samuti koroonaohvrid.