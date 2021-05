Juhtkiri | Kes väärib varjupaika? 

Nende riskide kõrval võib kippuda ununema, et kuskil on päriselt kannatavad inimesed, kes kasutaksid neile pakutavat turvavõrku parimal võimalikul moel, edenedes haridus- ja tööelus ja lõpptulemusena panustades teda vastu võtnud ühiskonda ehk rohkemgi tagasi. Paraku pole terade eraldamine sõkaldest sugugi lihtne, nagu ilmneb mitmest ajakirjandusse jõudnud loost. Näiteks on kohtutel tulnud otsustada, kas kaitset taotlev ugandalane on päriselt homoseksuaal, keda kodumaal ähvardab tema seksuaalse orientatsiooni eest surmanuhtlus, või on tegu inimsmugeldajate peenes skeemis osalejaga, kes on raha eest ostnud pääsu Euroopasse ühes tagasisaatmist välistava väljamõeldud elulooga. Väljasaatmise asemel ootab sellistel alustel kaitse taotlejat suure tõenäosusega ees hoopis aastatepikkune kohtutee, sest kuidas tõendada kellegi väidetavat sättumust?

Ent asjad ei pruugi sugugi teisiti laheneda isegi siis, kui kaitse palujal on ette näidata tõendeid, mille ehtsuses on raske kahelda. Tänases Õhtulehes räägib oma loo nigeerlane, kes kristlusse pöördununa sattus koos oma perekonnaga islamistliku terrorirühmituse sihtmärgiks, mille üks juhtfiguure on tema onu. Olgugi et suguvõsa verist arveteklaarimist on põhjalikult kajastanud kohalik ajakirjandus, pole meie politsei- ja piirivalveameti ning ringkonnakohtu hinnangul eluliselt usutav, et varjupaigataotlejal lasti eluga pääseda. Võimalik, et tagasisaatmise korral nii enam ei juhtukski. Ei loe ka see, et varjupaigataotleja tuli Eestis vabaduses viibides oma elu iseseisva korraldamisega hästi toime.