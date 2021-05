LAPS POLE TAKISTUSEKS: kõrged poliitikud on emaks saanud nii rivaalide kui eelarvamuste kiuste 

Ühest küljest leidub neid, kes ütlevad, et värske ema põhitähelepanu peab minema lapsele, kus sa siis sedasi riiki juhid. Ei ole ju ka senikuulmatu seisukoht, et emadel ei kõlbagi poliitikaareenile trügida. Samas suhtutakse kahtlevalt ka naistesse, kellel lapsi üldse pole. Austraalia kunagine peaminister Julia Gillard teab seda vast hästi, sest seisis silmitsi kriitikaga just selle eest, et tal ei ole ühtki last.